التنمية المحلية: لا يجوز تعديل فتح وغلق المحال إلا بطلب للجنة العليا

جدة - نرمين السيد - قال اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانونى بوزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والذى بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء على العشوائية، مشددا على أن هذه المواعيد جاءت فى إطار قانون المحال العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للتراخيص، حول تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك فى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

وتابع رئيس القطاع القانونى بوزارة التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى: "التزمنا فى تحديد المواعيد بعدم العشوائية، بحيث تكون المواعيد المحددة ثابتة فى كل المحافظات، حتى تكون موحدة، وأى تعديل فى المواعيد يكون بالرجوع للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز اتخاذ قرار تعديل المواعيد من المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، فأى محافظة تريد مد المواعيد فى الصيف مثلا، تقدم طلب للجنة العليا لتتخذ القرار المناسب"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك عدم العشوائية فى المواعيد، وبالتالى لا يوجد صلاحية لأى محافظ فى أن يُعدل فى المواعيد.

وأوضح عبد الرحمن، أن أصحاب المحال ليسوا ملزمين بفتح محلاتهم فى الموعد المحدد، حيث يمكنهم الفتح بعد الموعد إذا أرادوا، ولكن لا يجوز لهم الفتح قبل هذا الموعد، وكذلك الأمر بالنسبة لمواعيد الغلق، يمكنهم الغلق قبل الموعد المحدد وليس من حقهم الغلق بعد الموعد.

وأكد أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال اتخذت بعد دراسة ومناقشات مستفيضة لكل جوانبه، وبمشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية والغرف التجارية والسياحة، موضحا أن المناطق السياحية لها مواعيد خاصة بها خلاف مواعيد المحال فى المناطق العادية غير السياحية.

ولفت إلى أن معظم الضوابط الخاصة بمواعيد الفتح والغلق ليست جامدة وقابلة للتعديل فى أى وقت وفقا للظروف وتقييم تجربة التطبيق.

وأكد أن هذا القرار صدر وفقا لقانون المحال العامة وليس وفقا لظروف مواجهة فيروس كورونا، لتكون هذه هى المواعيد الثابتة والأساسية.