غدا.. وصول جثمان المدرس المصرى المتوفى بالرياض إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - يصل إلى مطار القاهرة الدولى، فى الساعة السادسة صباح غد الأربعاء، جثمان المدرس المصرى محمد شعبان حسان المتوفى فى أثناء عمله بالتدريس لمادة الحاسب الآلى عن بعد من خلال منصة مدرسة النخبة العلمية الأهلية بالدمام، ونقل جثمانه لدفنه بمسقط رأسه بدمياط.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفقا لبيان صحفى، إن الجثمان يصل على رحلة مصر للطيران رقم 684 القادمة من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقات المتوفى لدى المدرسة التى يعمل بها، والتى تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لديها.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المالية نظرا لوفاته وهو على رأس العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى، أكد فيه اتخاذ كافة الإجراءات شحن الجثمان إلى أرض الوطن ليدفن حسب طلب أسرته فى مسقط راسه بدمياط، وإن إدارة مدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، والتى يعمل بها المدرس المصرى محمد شعبان حسان البالغ من العمر 35 عاما ووافته المنية وهو على رأس العمل كمعلم حاسب آلى، تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لدى المدرسة.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لخال المتوفى المتواجد معه بالدمام، وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وكان مكتب التمثيل العمالى، تواصل مع إدارة المدرسة وتبين أن وفاة المدرس يوم 25 نوفمبر الماضى كانت بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وهو ما زال على رأس العمل فى أثناء آداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد، وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعى قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الملحق العمالى أنه تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وقد تم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة، وتم تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان والتواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة، ولدى هيئة التأمينات الاجتماعية نظرا لوفاته فى أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة.