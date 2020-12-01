صور.. الجيزة: 575 مليون جنيه تكلفة مشروعات المياه بأوسيم ومنشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ الأعمال بمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر، والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنيه، للوقوف على ما تم إنجازه، و الجدول الزمنى المحدد للأعمال لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.





وعقد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، اجتماعا موسعا داخل مقر مشروع محطة مياه الشرب "القيراطيين" بمركز أوسيم لإزالة أى عقبات قد تواجه الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والشركة المنفذة للعمل على حلها، حيث أكد المحافظ أن المشروع يعد مطلبا مهما للمواطنين وتبلغ طاقته الاستيعابية للمرحلتين 120 ألف م 3، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى له بطاقة استيعابية 60 ألف م3 نهاية شهر مارس القادم والتى تساهم بدورها فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدد من القطاعات التى تعانى بمركز أوسيم.

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع مآخذ ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، مشددا على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع والذى تبلغ الطاقة الاستيعابية له 80 ألف م3/يوم، ويقام على مرحلتين بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لها بطاقة استيعابية 40 ألف م 3 نهاية مارس القادم.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لما لها من أهمية حيوية للمواطنين، مؤكداً على تذليل جميع العقبات بما يضمن إنهاء المشروعات فى أقصى فترة ممكنة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطتى القيراطين ومنشأة القناطر، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان والذى أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم اضافتها من خلال المشروعات الجديدة والتوسعات خلال عامين لحوالى 350 م3 بتكلفة 3 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطات مياه أطفيح والصف العياط والحوامدية وإمبابة.