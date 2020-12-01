أمين الشيوخ: رفع لائحة المجلس لرئيس الجمهورية اليوم أو غدا بحد أقصى

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التى وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا فى جلسته المنعقدة الأحد الماضى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، وذلك اليوم أو غدا بحد أقصى.

وقال: رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجدداً لإصدارها والعمل بها بعد النشر فى الجريدة الرسمية، مضيفا: نأمل أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها فى جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجارى.

وحول اعتراض البعض على إعفاء مستحقات نواب الشيوخ من الضرائب، أكد الأمين العام، أن الأعضاء لا يمانعون من إلغاء هذه المادة، وخضوع المستحقات للضريبة.

وأوضح عتمان، أن هذا النص مأخوذ من لائحة مجلس النواب كما هو، لافتا إلى أنه فى حال تغييره من جانب أعضاء الغرفة التشريعية الأولى فلن يمانع أعضاء الشيوخ.

وتابع المستشار محمود إسماعيل عتمان: لم نحذف النص الذى يعفى مكافأة الأعضاء من الضرائب حتى لا تكون هناك مزايدة من مجلس الشيوخ على مجلس النواب.

وقال الأمين العام للمجلس: عدد كبير من الأعضاء لا يريدون تسلم "الفيزا" الخاصة بالمستحقات الشهرية، مؤكدا أنه رغم مرور أكثر من شهرين على بداية عمل المجلس، إلا أنه حتى الآن كثير منهم لا يريدون الحصول عليها.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن البدلات التى يحصل عليها الأعضاء فى الجلسة 200 جنيه وفى حال زادت عن ساعتين تصل إلى 250 جنيها وهو رقم ضئيل مقارنة بالجهود التى يقومون بها.