الآثار تمنع 6 موظفين من التعامل مع الوفود لحين انتهاء تحقيق فوتوسيشن سقارة

قال محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، إنه تم تحويل 6 موظفين للتحقيق أمام النيابة، فى واقعة صور لعارضة أزياء داخل منطقة آثارسقارة، والتى أثارت غضب العديد من الناس، سواء الأثريين أو المواطنين العاديين، وبناء على ذلك تم نقل تلك الموظفين فى أماكن بعيدًا عن المعاملات السياحية، كعقاب داخلى لحين الانتهاء من التحقيق، الذى سيتبين من خلاله المقصر فى الواقعة.

وأوضح مدير منطقة آثار سقارة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أننا لن نقبل مثل هذه التصرفات داخل المناطق والمواقع الأثرية، ويجب معاقبة المقصر فى الأمر، لأن ما حدث لا يليق بحضارتنا المصرية القديمة، وفور علم وزارة السياحة والآثار، قام الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتحويل الواقعة على الفور للنيابة للتحقيق فى الأمر، ومعرفة المخطئ والمقصر فى عمله.

كانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لعارضة أزياء داخل منطقة آثار سقارة، أثارت غضب العديد من النشطاء، التى قامت بعمل "فوتوسيشن" داخل المنطقة الأثرية.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قام بتحويل موضوع عارضة الأزياء التى التقطت صورا مثيرة ومزعجة فى منطقة سقارة إلى النيابة، للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن قصر وتسبب فى حدوث ذلك، لافتا إلى أنه عندما يتم تقديم طلب للتصوير داخل المنطقة، يجب الاطلاع على جميع جوانب الموضوع، من حيث مكان التصوير، والملابس التى سيتم ارتداؤها خلال جلسة التصوير.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة السياحة والآثار تحرص دائما على الحفاظ على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأى شخص يقصر فى حق الآثار والحضارة ستتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيق النيابة فى واقعة جلسة التصوير.