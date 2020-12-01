من اليوم .. اِعرف مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات

تبدأ اليوم المواعيد الجديدة لفتح وغلق جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة ، حيث تفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)و 10 مساءً (شتاءً) .

ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة ، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).

اما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات ، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

ويتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا .

وتستمر خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .