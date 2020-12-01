خالد عيش: كل تركيزي على ملفات العمل والعمال بمجلس الشيوخ

هنأ خالد عبداللطيف عيش عضو مجلس الشيوخ، أعضاء "المجلس" ،ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس ،وإرسالها بشكل نهائي إلى رئيس الجمهورية .

أوضح أن ما حدث من مناقشات وحوار حول اللائحة مادة مادة ،أمس الأول الأحد ،يكشف عن بداية حقيقية وعملية في فن الحوار والنقاش والالتزام والمسؤولية الوطنية تجاه كافة الملفات المطروحة أمام المجلس ،كما تؤكد على أن مجلس الشيوخ يضم كوكبة من الأعضاء والخبراء والكوادر التي تتواكب مع تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر داخليا وخارجيا .

وأكد النائب خالد عيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على أنه وفقًا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة،مع وجود مرونة في إمكانية استحداث لجان أخر طالما تطلبت الضرورة ذلك ،وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية، وهو مؤشر مهم لشمول تلك اللجان كافة التخصصات والموضوعات المختلفة التي تهم الوطن والمواطن على كافة المستويات.

وأشار "عيش" إلى حرصه خلال الفترة المقبلة من خلال موقعه ومسؤوليته كنائب لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،وقيادي في الاتحاد العربي للصناعات الغذائية ،فسوف تكون خطة عمله في البرلمان تتمحور في طرح كافة الملفات والموضوعات التي تمس مصلحة العامل المصري وتصنع حياة كريمة له ،وتحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال " ،وكذلك الحفاظ على الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج ..

ويشار هنا أنه حسب التقرير البرلمانى للجنة الخاصة المناط بها إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فإن اللجنة أجرت فى سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس

.

كما يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.