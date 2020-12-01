لتوطين التكنولوجيا.. العربية للتصنيع تستقبل سفير المجر لبحث التعاون المشترك

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم سفير جمهورية المجر " أندراس كوفاكس "، في أول زيارة له للهيئة منذ تعيينه سفيرا لبلاده في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة أن هناك تعاونا متميزا وتاريخيا بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات المجرية في العديد من مجالات الصناعة .

وبحث الجانبان تعزيز آليات التعاون في مجال الاتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي والسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، أكد " التراس" على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبودابست" من خلال اللجنة المصرية المجرية وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة .

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات المجرية , لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ,لافتا إلي بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه أكد سفير المجر أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها المجرية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإقتصادي الذى تتمتع به مصر حاليًا، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وأشاد " أندراس كوفاكس"، خلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع العديد من الشركات المجرية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.