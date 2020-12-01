نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عيشها ببساطة" شعار المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية بـ"رياضية بنات حلوان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت اسرة المصراوية بكلية تربية رياضية بنات جامعة حلوان المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية 2020 2021، مع الحرص على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والاستاذة الدكتور حنان السيد عميد الكلية، والاستاذة الدكتورة الهام عبد المنعم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأقيم المهرجان تحت شعار عيشها ببساطة وتضمن المهرجان عروض رياضية وتمرينات إيقاعية وعروض مسرحية وفقرات غنائية وألعاب ثقافية ومعروضات فنية تضمنت انتاج الطالبات من الحرف اليدوية والتابلوهات الفنية.

واوضحت الاستاذة الدكتورة حنان السيد أن هذا الجيل يتمتع بمميزات كبيرة ولديهن القدرة على بناء الذات، مؤكدة على المنافسات التى يتضمنها المهرجان تعمل على تعزيز قيم التنافس بين الطالبات وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما تساهم إقامة المهرجانات الطلابية على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن

هذا وقد عقدت فعاليات المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية تحت إشراف الدكتورة رشا السعيد مدير رعاية الشباب بالكلية، والدكتورة هبة رضوان رائدة الاسرة.