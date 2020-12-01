نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة: الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح وزير السياحة والآثار فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

وقال أن القانون سيُعرض قريبًا على مجلس الوزراء حيث سيعمل القانون على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

وحرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى المشاكل التي يواجهها المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.

وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ علي سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدا على أن أي دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها في كافة المنشأت السياحية والفندقية.