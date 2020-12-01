نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة لـ 12 صحفيًا صربيًا بين معالم مصر السياحية والأثرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد إعلامي صربي مدينتي الغردقة والأقصر خلال زيارته الحالية لمصر والتي ستستمر إلى 5 ديسمبر الجاري.

تأتي زيارة الوفد للتعرف علي الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج منذ أول يوليو الماضي.

ومن ناحيته، أوضح ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الوفد يضم 12 من كبار الصحفيين ومسئولي الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من صربيا.

وأضاف أن هذه الزيارة تمت بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري في بلجراد، في اطار الرحلات التعريفية "Fam Trips" التي تحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيمها للترويج للسياحة المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي المقاصد السياحية المصرية.

وشملت الزيارة مدينتي الغردقة والأقصر ومن المقرر أن يختتم الوفد زيارته الى مصر بزيارة مدينتي القاهرة والجيزة، حيث سيقوم بجولة في مناطق كل من أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير.

كما سيلتقى الوفد بعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار لاطلاعه على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتسهيلات التي قدمتها مصر لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الي المحافظات السياحية الساحلية.