نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحافة الصربية": سننقل لبلادنا تجربة رحلتنا في مصر (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد 12 صحفيًا صربيًا خلال زيارتهم لمدينتي الغردقة والأقصر بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات المصرية والتي لمسوها على أرض الواقع، لافتين الي انه سيتم نقل تجربتهم الي اصدقائهم وعائلاتهم في صربيا لتشجيعهم على زيارة مصر.

جاء ذلك خلال جولة لوفد صحفي صربي بمصر وهي الجولة التي ستستمر حتى 5 ديسمبر الجاري.

وقال ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه خلال تواجد الوفد بمدينة الغردقة قاموا بجولة في أرجاء المدينة.

حيث زاروا متحف الغردقة، والمارينا، والمسجد الكبير، والكنيسة القبطية، ورحلة بحرية على أحد اليخوت استمتعوا خلالها بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس الدافئ للمدينة.

كما مارس أعضاء الوفد بعض الانشطة البحرية منها رياضة الغوص حيث استمتعوا بمعايشة الحياة البحرية الثرية للبحر الأحمر من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية الخلابة والاسماك النادرة،

وأشار إلى انه خلال الرحلة البحرية تم دعوة الوفد لمآدبة غذاء لتذوق أهم الاطعمة والمأكولات المصرية حتى يتمكن من نقل تجربته الشخصية الى الجمهور المستهدف فى السوق الصربى.

وأضاف أبو سديرة أن الوفد توجه أيضا إلى مدينة الأقصر في زيارة استغرقت يومًا واحدًا ضمن رحلات اليوم الواحد، حيث زار معابد الكرنك والدير البحرى ووداى الملوك وتمثالى ميمنون.

وأوضح أبو سديرة أن زيارة الوفد لمتحف الغردقة ومدينة الاقصر جاءت في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لربط منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، حيث تم اطلاع الوفد بانه بإلاضافة إلى متحف الغردقة الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي تم ايضا افتتاح متحف شرم الشيخ في أكتوبر الماضي كأول متحف للاثار بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يختتم الوفد زيارته الى مصر بزيارة مدينتي القاهرة والجيزة، حيث سيقوم بجولة في مناطق كل من أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير.

كما سيلتقى الوفد بعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار لاطلاعه على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتسهيلات التي قدمتها مصر لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الي المحافظات السياحية الساحلية.