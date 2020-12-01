نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرح وزارة الشباب والرياضة يشهد منتدي الطلاب الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بإقامة منتدي الطلاب الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد المصرية،خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون مع الجمعية الإفريقية (الاتحاد العام لطلبة الأفارقة).

ويقام المنتدي سنويًا في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم الانشطة والاحتفالات والمؤتمرات والندوات الشبابية والطلابية لشباب القارة الإفريقية.

استهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي أعقبها كلمة رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، ثم تلاها كلمات وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الجمعية الإفريقية، ورئيس الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، وفقرات غنائية واستعراضية من مختلف البلدان الأفريقية قام بأدائها مجموعة من شباب الخريجين فى جو يسوده الود والحب بين الطلاب والمدعوين.

وأختتم بتكريم السفراء وممثلي السفارات الإفريقية والطلبة الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية لهذا العام.

حضر المنتدي، السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الإفريقية، والسفير محمد الأمين اكيك نائب الامين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، والأستاذة علا كمال مدير عام الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من ممثلي السفارات الإفريقية ورؤساء الاتحادات والروابط الإفريقية.