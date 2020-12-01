نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: المبادرة الرئاسية بتدشين صندوق للعمالة غير المنتظمة "تاريخية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية الجديدة بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة لصرف منحة لتلك الفئة خلال فترة انقطاع الدخل كإعانة لتعويض الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة بأنها مبادرة تاريخية وتؤكد الحرص الرئاسى على حماية مثل هذه الطبقات الكادحة من أهالينا المصريين من البسطاء والفقراء.

وأشاد " عامر " فى بيان له، اليوم الثلاثاء، باستهداف المبادرة الرئاسية أيضا للذين لم تنطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة والمساهمة فى سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأكد النائب أن هذه المبادرة التاريخية هى استمرار حقيقى للتوجه الرئاسى بالتوسع فى نظام الحماية الاجتماعية لجميع الفئات والطبقات الأكثر احتياجا بالمجتمع، مشيرًا إلي أن الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أن البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم يحظون باهتمام كبير من الدولة المصرية.

تجدر الاشارة الى أن أحدث المعلومات والتقارير الرسمية أكدت أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات: المقاولات،وعمال الزراعية الموسميين،و الصيد، والمخابز، والمقاهي، والمطاعم، والباعة الجائلين،و العاملين فى الأنشطة الفنية والترفيهية..وأن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالي 40% من الاقتصاد القومى،و أعدادهم تتراوح بين 12 لـ14 مليون عامل غير منتظم بكافة أنحاء الجمهورية وأن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الأولى في الفترة الماضية، وأن المرحلة الأولى من صرف هذه المنحة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه،وأنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استمرار صرف منحة العمالة غير.المنتظمة قام بالتسجيل 6 ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن