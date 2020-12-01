القوى العاملة توفر 120 فرصة عمل بالوادي الجديد

علن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 7 شباب، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 202 من راغبى العمل، وتوفير 120 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 23 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة لـ 23 عاملا ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية ، تم تسوية 4 شكاوي منها ، بالإضافة إلى شكوي واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.