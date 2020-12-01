بدء التحقيق مع سلمي الشيمي ومصور الفوتوسيشن

استهلت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق مع سلمي الشيمي، الشهيرة بـ"موديل سقارة" و"حسام محمد" مصور الـ"فوتوسيشن"، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل إحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وزيري في بيان صحفي، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الاثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

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وشدد أن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.

