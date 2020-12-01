أمين الشيوخ: إرسال اللائحة الداخلية للرئاسة خلال ساعات

الامين العام للشيوخ : معظم النواب لم يتسلموا فيزا صرف البدلات..وخمس نواب تنازلوا عن مكافاتهمقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات.
وأضاف إسماعيل عتمان في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا في جلسته المنعقدة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلي رئيس الجمهورية، وذلك اليوم أو غدا بحد أقصي.
وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلي مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلي الرئيس مجدداً لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، قائلاً : نأمل أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجارى
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