المستشار عتمان يوضح آليات إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالشيوخ

قال المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن عدم النص في اللائحة الداخلية للمجلس، على آلية إحالة مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس ويتم الموافقة عليها، الي رئيس الجمهورية أو إلى مجلس النواب، كان سببه ترك الحرية للمجلس في تلك الإحالة على حسب كل مشروع قانون على حده.

موضحا خلال لقاءه بالمحررين البرلمانيين اليوم، أن هناك نص اخر يحدد آلية إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بحيث يتم احالتها عقب الموافقة عليها الي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وفي سياق آخر قال الامين العام لمجلس الشيوخ، إنه كان هناك اراء دستورية و قانونية تم عرضها بخصوص اصدار اللائحة، مضيفا: "بعضها كان يقول ان لائحة الشيوخ تعرض على مجلس النواب. واضاف " تم الاخذ بهذا الراي حيث يتم عرضه على مجلس النواب".

واختتم: " كان هناك رأي اخر دستوري يرى أن يضع مجلس الشيوخ لائحته ويصدرها رئيس الجمهورية، مضيفا: "الاخذ بعرض الامر على مجلس النواب يرجع لكونه السلطة التشريعية التي تصدر القوانين".

