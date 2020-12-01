خضوع المعزول لـ قيد الإقامة الجبرية.. مرتضى منصور يمثُل خلال أيام أمام النيابة للتحقيق في مخالفات قانونية

تتوالى الضربات في صدر المعزول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والنائب "الساقط" من دائرته وسط بلدته في ماراثون انتخابات النواب 2020.. لم يترنح "منصور" في قول الباطل، مُستمرا في سياسة "فرد العضلات" التي طالما استخدمها مرارا لقمع مُعارضيه، ومُنافسيه، حتى مُريديه لم يقبل منهم سوى اعتناقه كما الرب الأوحد للقلعة البيضاء.

جاء قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة المخالفات الخاصة بنادي الزمالك، إلى النيابة العامة وإيقاف المجلس والمدير التنفيذي والمالي، بمثابة وقع الصّدع على "منصور"، ومن قبله قرار اللجنة الأوليمبية بمنعه من حضور النهائي التاريخي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتزع فيها الأحمر كأس الأميرة السمراء.

ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه لا يمكن للنيابة العامة حتى الآن، اتخاذ أي إجراءات ضد مرتضى منصور، بتهمة وجود مخالفات بنادي الزمالك، أو التحقيق معه في تلك المخالفات، إذ تنص المادة 356 باللائحة على: "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

مرتضى منصور وقضايا غسيل الأموال



كشفت مصادر عن خضوع المعزول لقيد الإقامة الجبرية، ومثوله أمام النيابة قريبا للتحقيق في قضايا "غسيل أموال"، إذ من المقرر استدعائه في غضون الأيام المقبلة، للتحقيق معه في مخالفات قانونية، منها الاستيلاء على أراضي الدولة، والبناء المخالف، وبلاغات بشأن تورطه في قضايا "غسيل أموال" عن طريق حساباته البنكية المتعددة، والتي ستكشف صحتها تحقيقات النيابة الفترة المقبلة.

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