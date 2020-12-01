افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بقصر العيني

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وذلك بحضور الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس قسم النساء والتوليد، ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وممثل التعاون الإيطالي.

وقال الخشت، إن افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات هو حدث بالغ الأهمية لأنه يتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، ودور الجامعة الفعال في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة، موضحًا حرصة منذ 3 سنوات على تغيير مسمى وحدة مناهضة التحرش ليصبح "وحدة مواجهة العنف ضد المرأة"، لأنه مفهوم أشمل ويتضمن كافة جوانب العنف ضد المرأة سواء كان جسديا أو نفسيا.

وأضاف أن وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، تُعد خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي أول عيادة من هذا النوع في الجامعات المصرية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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