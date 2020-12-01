إنفوجراف.. خطوات استخراج بطاقة خدمات ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التضامن الاجتماعى الحالات التى تنطبق عليها شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 من أصحاب الهمم، وهم.. أصحاب ضمور العضلات، وبتر متعدد الأطراف، والشلل الدماغى، وفاقدى البصر، وفاقدى السمع، والتوحد، والشلل الرباعى.





والإنفوجراف التالى يوضح مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة وإجرءات استخراجها.

ولكى يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، دشنت الوزارة موقعًا إلكترونيًا خاصًا بذوى الهمم تيسيرًا لهم حتى يستطيعوا تسجيل بياناتهم بسهولة.

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