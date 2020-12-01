الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات من 2 لـ5 ديسمبر

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جدة - نرمين السيد - وجاءت توقعات الأرصاد الجوية وفقا لبيانها اليوم الثلاثاء على النحو التالى:
الأربعاء 2 ديسمبر 2020
السواحل الشمالية.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم، بورسعيد، العريش، رفح".
الوجه البحرى.. أمكان خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ، البحيرة".
الخميس 3 ديسمبر 2020
لا يوجد أمطار
الجمعة 4 ديسمبر 2020
لا يوجد أمطار
السبت 5 ديسمبر 2020
السواحل الشمالية.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "بلطيم، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش".
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
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