صور.. وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة يفتتحان مدرسة تواصل باسطبل عنتر

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، افتتاح مدرسة تواصل للتعليم المجتمعى باسطبل عنتر، والتى أقامتها جمعية تواصل بالتعاون مع عدد من المؤسسات.





وأشاد محافظ القاهرة، بدور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى تنفيذ المخططات التنموية للمحافظة، مُشيرًا الى أن المدرسة ستساهم فى حل مشكلة التسرب من التعليم وإيجاد فرصة عمل لسكان عزبة خيرالله.

وتستهدف المدرسة زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية للجمعية من 180 طالب إلى ما يقرب من 500 طالب، وتضم المدرسة 10 فصول دراسية "2 لرياض الأطفال و8 إبتدائى"، ومعمل حاسب آلى مؤهل للاعتمادات من الهيئات المانحة للشهادات العالمية بما يحقق النفع للطلاب وشباب المنطقة، إضافة إلى مطبخ ومطعم لتغذية الطلاب والعاملين ومسرح تواصل وهو مجهز وبسعة 100 كرسى.





ويُعد المسرح منارة للفنون والثقافة فى عزبة خيرالله، حيث يستخدم لتدريب الطلاب على العروض الفنية والثقافية والاستعراضية وتقديم العروض للجمهور بجانب معمل علوم ومكتبة ليستفيد منها طلاب المدرسة، وقاعة تدريب واجتماعات تضم أنشطة حرفية "نجارة، نحاس، تفصيل، خياطة، تطريز، كروشيه، خيامية، نسج، تطريز بالخرز،" وأنشطة فنية "أكروبات، أكروبات هوائية، كورال، إيقاع، فلكلور، تمثيل"، وملعب رياضى لتفريغ طاقات طلاب المدرسة، وإتاحة الملعب لشباب المنطقة عقب اليوم الدراسى .كما تشتمل المدرسة على مركز تدريب حرفى لشباب المنطقة وسيدات عزبة خيرالله واسطبل عنتر ودار السلام والمقطم لتدريبهم على الحرف اليدوية لزيادة دخلهم، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لأهالى المنطقة بوظائف دائمة بالجمعية.

ويوجد بالمدرسة تجهيزات لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلو وات، لإمدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستفادة من الموارد الطبيعية لغرس مفاهيم الاستدامة البيئية للطلاب، إضافة إلى مسطح أخضر لزراعة سطح المدرسة لتدريب الطلاب على أعمال البستنة ولتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديرى مديريتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، ورئيس حى مصر القديمة.