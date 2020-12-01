بدون درجات.. اختبارات تدريبية لطلاب أولى ثانوى من 15 لـ30 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية "بدون درجات" لطلاب الصف الأول الثانوى، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الإمتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، وذلك فى الفترة من 15 ديسمبر 2020 إلى 30 ديسمبر 2020.





ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، إذ أنه ليس محددا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأوضح البيان أنه فى حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعى للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبى للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها، مشيرا إلى أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه فى هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتى سيتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.



وشدد البيان على أن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، إذ سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقى، إذ أن امتحانات نهاية العام ستكون فى لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعى أو الاعتماد على الآخر.

وأوضح أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أى شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب خلال الامتحان التدريبى.