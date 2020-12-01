وزيرة الهجرة لـ طفل مصرى فاز فى سباق سيارات بدبى: فخورة بإنجازاتك

جدة - نرمين السيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بأسرة الطفل المصرى زين الحمصانى، والمتواجدة بمدينة دبى، لتهنئته بمناسبة حصوله على المركز الأول فى جميع سباقات "المينى اتاك"، وتحطيمه الرقم القياسى فى حلبة دبى للكارتينج بالإمارات 3 مرات، حيث وصل للرقم القياسى الأسرع فى فئة المايكرو ماكس روتكس، ليتأهل لنهائيات بطولة العالم الحادية والعشرين بالبرتغالRotax Max Challenge Grand Finals.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، حسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثا، خلال اتصالها بالطفل المصرى، البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.

كما عبرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم بأن ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معانى الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

وأضافت أنها حرصت خلال حديثها على ربط ما حققه الطفل زين الحمصانى، ببطولة زين البطل المجند بالقوات المسلحة الذى يرقد فى مستشفى المعادى العسكرى منذ عامين نتيجة إصابته بطلق نارى فى العمود الفقرى خلال عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، أدت لشلل تام ورغم ذلك فهو مبتسم دائما حتى مع معاناته وتضحيته، فضلا عن تأكيده لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أثناء زيارتها له، أنه لو تعافى سيعود إلى عمله مرة أخرى للأخذ بثأره هو وزملائه.

ووعد الطفل زين الحمصانى السفيرة نبيلة مكرم بتحقيقه المركز الأول فى نهائيات بطولة العالم للروتكس ماكس تشالنج الكبرى الحادية والعشرين التى ستقام بالبرتغال، ليهدى هذا الفوز للبطل المصرى زين الذى قدم تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على بلده خلال قضائه الخدمة العسكرية، وكاد أن يفقد حياته فى سبيل ذلك.