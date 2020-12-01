مصر للطيران تسير 37 رحلة جوية لنقل 3800 راكب... غدا

تسير مصرللطيران غدا الأربعاء 37 رحلة جوية إلى كل من جوانزو، واشنطن، بيروت، الرياض، بغداد، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، ميلانو، الشارقة، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3800 راكب.

وتنخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.