يتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وشيوخ وحكام دولة الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.
ويعرب فضيلته عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والرخاء، ولصاحب السمو رئيس الإمارات وإخوانه الكرام دوام الصحة والتوفيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الامام الاكبر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.