وزيرة الهجرة تهنئ الطفل المصري زين الحمصاني بفوزه ببطولة سباق السيارات بدبي

الطفل المصري زين الحمصاني يعد بتحقيق المركز الأول ببطولة العالم لإهدائها لأبطال الجيش المصري
أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا بأسرة الطفل المصري زين الحمصاني والمتواجدة بمدينة دبي، لتهنئته على حصوله على المركز الأول في جميع سباقات الميني اتاك وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات، ووصل للرقم القياسي الأسرع في فئة المايكرو ماكس روتكس، ليتأهل لنهائيات بطولة العالم الحادية والعشرين بالبرتغالRotax Max Challenge Grand Finals) .
من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال اتصالها بالطفل المصري زين الحمصاني البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.
وعبرت وزيرة الهجرة عن سعادتها للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم أن ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.
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