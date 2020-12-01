رسميا.. فيفا يمد عمل اللجنة الخماسية إلى 31 يناير وتقليصها لـ3 أعضاء

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطر فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بالاستمرار ومد عمل اللجنة حتى 31 يناير المقبل لحين عقد الانتخابات، على أن يتم تقليص عدد أعضاء إلى 3 فقط بدلا من 5 أعضاء ويكون دورهم الإشراف على الانتخابات.

وانتهى عمل اللجنة الخماسية أمس 30 نوفمبر وفقا لخطاب التكليف الأخير من فيفا، وتم عقد الجمعية العمومية الطارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناديا) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناديا) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، ووضع اللائحة بصورتها النهائية ، حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم و احمد جوهر لهذه المهمة، وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.