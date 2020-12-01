ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر: الصحة استطاعت توفير العلاج لأكثر من 90% من المرضى

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ان وزارة الصحة المصرية استطاعت توسيع دوائر الكشف عن فيروس الإيدز علي مستوي الجمهورية.

واضافت القصير، ان وزارة الصحة، استخدمت احدث الاجهزة وكواشف الفيروس للسيطرة عليه ومعرفة بؤر الانتشار.

واوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية، ان مصر استطاعت توفير الدواء لمرضي الايدز لاكثر من 90% من المصابين وعلاجهم.

ونصحت القصير، بالالتزام بالاجراءات الوقائية والحفاظ على النفس.

وتعقد فعاليات اليوم العالمي للإيدز حيث تشهد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الاحتفال العالمي باليوم الثاني والثلاثين تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات" اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، كريستينا ألبيرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، الدكتور رانجايان جورومورتي المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإيدز.