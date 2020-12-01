البابا تواضروس يعزي مطران بورسعيد في رحيل القمص صموئيل يوسف

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ولد الأب المتنيح القمص صموئيل يوسف في ١٢ أبريل عام ١٩٥٣ وسيم كاهنًا في ٢٣ فبراير ١٩٩٠ بيد نيافة الأنبا تادرس ونال رتبة القمصية في ٨ أغسطس ٢٠٠٩، ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في الثالثة عصر اليوم بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (الكاتدرال) ببورسعيد.
كانت كنائس شبرا الشمالية برئاسة الأنبا إنجيلوس، الأسقف العام، المشرف على قطاع كنائس المنطقة، قد أعلنت أمس مجموعة من الإجراءات بسبب الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة العديد من المصابين، ولحرصنا على التقليل من فرص الإصابة.
وتقرر اقتصار الخدمة بكنائس المنطقة طوال فترة الصوم المقدس على صلاة القداس الإلهي، ويكون بسابق الحجز للعدد المسموح به لكل كنيسة؛ مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية قبل دخول الكنيسة وطوال فترة القداس.
كما تقتصر صلوات الجنازات على حضور عدد لا يتجاوز الخمسين فردًا مشتملًا أسرة المتوفى، مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، واستمرار متابعة الافتقاد تليفونيًا.
وأعلن الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، في وقت سابق تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهري ديسمبر ويناير بعد أن تم الإعلان رسميًا بالدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.
كما أعلنت كنائس شبرا الجنوبية أيضا برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاري الأسقف العام المشرف على قطاع كنائس شبرا الجنوبية 3 قرارات جديدة بخصوص الخدمة الخاصة بالتربية الكنسية اعتبارا من أول ديسمبر الجاري حيث تقرر أولا تعليق خدمات التربية الكنسية بكل فعالياتها.
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