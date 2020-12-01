نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع تستقبل سفير المجر وتبحث الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السيد" أندراس كوفاكس " سفير جمهورية المجر، في أول زيارة له للهيئة منذ تعيينه سفيرا لبلاده في القاهرة.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخي بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات المجرية في العديد من مجالات الصناعة.

كما تم بحث تعزيز آليات التعاون في مجال الإتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي.

في هذا الصدد، أكد " التراس"أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبودابست" من خلال اللجنة المصرية المجرية وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات المجرية، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ،لافتا إلي بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه، أكد سفير المجر أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها المجرية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإقتصادي الذى تتمتع به مصر حاليًا، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

خلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أشاد " أندراس كوفاكس" بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات المجرية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.