نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض عدد العاملين بالأحياء وديوان عام محافظة القاهرة لـ50% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة، وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل ٥٠% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة ادارية وما يرتأيه لصالح العمل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.