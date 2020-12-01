أمين عام "الشيوخ": إرسال اللائحة لرئيس الجمهورية خلال ساعات لإحالتها لمجلس النواب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "الشيوخ": إرسال اللائحة لرئيس الجمهورية خلال ساعات لإحالتها لمجلس النواب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات.
وأضاف عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها المجلس نهائيًا في جلسته العامة،الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، اليوم أو غدًا بحد أقصى.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجددًا لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، أملًا أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجاري.
مجلس "الشيوخ" يوافق نهائيًا على اللائحة الداخلية ويحيلها لرئيس الجمهورية
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، الأحد الماضي، على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس نهائيا.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إرسال مشروع اللائحة بعد مناقشتها مادة مادة والموافقة النهائية عليها إلى رئيس الجمهورية.
ووفقا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة، وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي.الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.