نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "الشيوخ": إرسال اللائحة لرئيس الجمهورية خلال ساعات لإحالتها لمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات.

وأضاف عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها المجلس نهائيًا في جلسته العامة،الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، اليوم أو غدًا بحد أقصى.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجددًا لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، أملًا أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجاري.

مجلس "الشيوخ" يوافق نهائيًا على اللائحة الداخلية ويحيلها لرئيس الجمهورية

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، الأحد الماضي، على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس نهائيا.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إرسال مشروع اللائحة بعد مناقشتها مادة مادة والموافقة النهائية عليها إلى رئيس الجمهورية.

ووفقا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة، وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي.الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.