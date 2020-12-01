"البحوث الإسلامية" يبدأ أولى فعاليات الاختبارات الشفهية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements



بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم أولى فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي 20202021، لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الاختبارات تستمر على مدار أسبوع، وتعتمد الاختبارات الشفوية على معايير واضحة في تقييم المتقدمين للمسابقة بما يضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.

أضاف عيّاد أن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف يمر بمجموعة من المراحل المختلفة، التي تبدأ بالاختبارات التحريرية بنظام الكونترول المتبع في جامعة الأزهر الشريف، يعقبها اختبارات شفوية ثم مقابلات شخصية، حيث تخضع كل مرحلة من هذه المراحل لأساليب تقييم مختلفة تستهدف الوصول لأعلى الدرجات في اختيار الكفاءات التي ستمثل مصر والأزهر في الكثير من دول العالم.

أوضح الأمين العام أن مبعوثي الأزهر الشريف يقع عليهم مسؤولية كبرى لتمثيل الأزهر الشريف في الخارج، ونشر المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية والعرقية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.