نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وشيوخ وحكام دولة الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

واعرب عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والرخاء، ولصاحب السمو رئيس الإمارات وإخوانه الكرام دوام الصحة والتوفيق.