نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتكلف 575 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ لمحطات مياه الشرب بأوسيم ومنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال جولة أستغرقت 6 ساعات حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ الاعمال بمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنية وذلك للوقوف على ما تم انجازة و الجدول الزمنى المحدد للأعمال لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين .

وقد عقد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعآ داخل مقر مشروع محطة مياه الشرب " القيراطيين " بمركز أوسيم لإزالة اى عقبات قد تواجه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والشركة المنفذة للعمل علي حلها حيث أكد المحافظ ان المشروع يعد مطلباً هاماً للمواطنين وتبلغ طاقته الإستعابية للمرحلتين 120 الف م 3 ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي له بطاقة أستيعابية 60 ألف م3 نهاية شهر مارس القادم والتى ستساهم بدورها فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدداً من القطاعات التى تعانى بمركز أوسيم .

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع مأخد ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر مشدداً على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات انجاز اعلى لسرعة الانتهاء من المشروع والذى تبلغ الطاقة الاستيعابية له 80 ألف م3/يوم ويقام على مرحلتين بتكلفة إجمالية 210 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي لها بطاقة استيعابية 40 ألف م ٣نهاية مارس القادم .

لافتا ان المحافظة تولى أهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لما لها من أهمية حيوية للمواطنين مؤكداً على تذليل كافة العقبات بما يضمن انهاء المشروعات فى اقصي فترة ممكن لتحقيق الاستفادة للمواطنين .

كما حرص المحافظ علي تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطتى القيراطين ومنشأة القناطر مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الأسكان والذى اسفر عن زيادة كميات المياه التى تم اضافتها من خلال المشروعات الجديدة والتوسعات خلال عامين لحوالى 350 م٣ بتكلفة 3 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي من محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطات مياه اطفيح و الصف العياط و الحوامدية و امبابه.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد / أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة الكهرباء ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وفرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم .

