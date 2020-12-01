الأمين العام للشيوخ: الأعضاء الأقل حصولا على مكافآت برلمانية في العالم.. ونواب الصومال يتقاضون أكثر من مصر

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ: البرلمانيين المصريين يحصلون على أقل مكافأة مقارنة بباقي برلمانات العالم، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان في الصومال يحصلون على مكافأة أعلى من مصر.

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وحول اعتراض البعض على إعفاء مستحقات نواب الشيوخ من الضرائب، أكد الأمين العام في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الأعضاء لا يمانعون في إلغاء هذه المادة، وخضوع المستحقات للضريبة.

وأوضح عتمان، أن هذا النص مأخوذ من لائحة مجلس النواب كما هو، لافتا إلى أنه في حال تغييره من جانب أعضاء الغرفة التشريعية الأولى فلن يمانع أعضاء الشيوخ.

وتابع المستشار محمود إسماعيل عتمان: لم نحذف النص الذي يعفي مكافأة الأعضاء من الضرائب حتى لا تكون هناك مزايدة من مجلس الشيوخ على مجلس النواب.

وقال الأمين العام للمجلس: عدد كبير من الأعضاء لا يريدون تسلم "الفيزا" الخاص بالمستحقات الشهرية، مؤكدا أنه رغم مرور أكثر من شهرين على بداية عمل المجلس، إلا أنه حتى الآن كثير منهم لا يريدون الحصول عليها.

وأشار إلى أن حوالي ٥ أعضاء تبرعوا بمستحقاتهم الشهرية لصالح صندوق تحيا مصر، فضلا عن أن نواب آخرين تبرعوا لدعم بعض القطاعات مثل "البوفيه".

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن البدلات التي يحصل عليها الأعضاء في الجلسة ٢٠٠ جنيه وفي حال زادت عن ساعتين تصل إلى ٢٥٠ جنيه وهو رقم صغير مقارنة بالجهود التي يقومون بها.