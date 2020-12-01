القوى العاملة: 35.4 مليون جنيه تعويضاً لـ 17 مصريا توفوا بـ "كورونا" بالسعودية

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن استحقاق أسر 17 عاملا مصريا يعلمون بالقطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية، تعويضا يصل إلى 8.5 مليون ريال سعودي ، أي ما يوازي 35 مليونا و445 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن وافتهم المنية بسبب الإصابة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بالمملكة الذي أقر 500 ألف ريال لذوي المتوفين بسبب الفيروس من العاملين بالقطاع الصحي بالمملكة.

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