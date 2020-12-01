وفاء عامر تساند دينا الشربيني في أزمتها "صورة"

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة للفنانة دينا الشربيني، تزمنًا مع الأزمة العاطفية التي تمر بها بعد إنفصالها عن عمرو دياب.

وكتبت "عامر" على الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "انت موهوبه ومثلة شاطرة ربنا معاكي، مخلصة ربنا معاكي يا جدعة.. لقيتني عايزة أكتب كده".

انتشرت قصة خلافهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما كشف أحد المقربين لهما عن مشاجرتهما سويًا في أحد الأماكن الساحلية، ليتطور الخلاف بين الطرفين ليأخذ كلًا منهم جانب منفردًا عن الآخر.

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الجدير بالذكر، أن الفنانة دينا الشربيني تواصل متابعة عمرو دياب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، وكذلك عمرو دياب، إلا أنه لن يعلق أيًا منهم على أنباء انفصالهما.