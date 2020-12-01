رئيس مجلس الدولة يشيد بجهود القضاة خلال إشرافهم على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

أشاد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجهود قضاة المجلس هذا العام خلال الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.. مؤكدا انهم كانوا رجالا ومثالا للانضباط، وتميزوا بنظر قضايا الانتخابات، وكانت المحاكم تعمل أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.

وقال المستشار محمد حسام الدين "إن يوم الوفاء والإنجاز، يوم عزيز ويعتز به الجميع، ونعتز بمن حقق الإنجاز القضائي المطلوب، وهو يوم يجمع شيوخ القضاة الذين علموا الكثير، وتناول خلال حديثه جهود المستشار محمد جودت الملط رئيس مجلس الدولة السابق الذي أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده المضني، ورحب بجميع الحضور".

وأضاف حسام الدين: "أن التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البروتوكولي، ولكن للحديث بلغة الأرقام عما تم إنجازه في عام قضائي واحد، من عدد القضايا والفتاوى التي صدرت خلال هذا العام".

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وأكد أن "الجميع في مجلس الدولة متميز، والمجلس بدأ بعدد قليل في سنة 46، وتسلمنا منهم الأمانة، وأصبح اليوم عدد رجال المجلس يزيد على 3000 ينظرون قضايا 6 ملايين موظف وهذا واجبهم".