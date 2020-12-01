أبرز لحظات وليد سيلمان مع الأهلي بمناسبة عيد ميلاده 36

يعد وليد سليمان أحد أبرز النجوم الساطعة في النادي الأهلي، و"الحاوي" هو اللقب الذي أطلقه جمهور الأهلي حُبا وانبهارا باللاعب الذي شاركهم لحظات الفرح بعد أن فاز بعدد كبير من البطولات مع الأحمر.

وعلى الرغم من أن وليد سليمان ليس من ناشئين المارد الأحمر، إلا أنه عاشق للكيان، حتى ناداه جمهور النادي العظيم بـ بخليفة "محمد ابو تريكا".

بدأت علاقة وليد سليمان بجماهير الأهلي الفريدة تتوطد قبل أن يرتدي قميص الأحمر، فما فعله ليلعب ضمن صفوف الأهلي عرفته الجماهير وأدركت أن هذا الرجل يلعب بقلب مشجع.

طوال أربع سنوات، وخلال لعبه لفريق بتروجيت كان يتعرض لخصومات بسبب تصريحاته الخاصة برغبته في اللعب في النادي الأهلي.

تألق وليد كثيرًا برفقة النادي الأهلي بعد ذلك، لكن ما يربطه بجماهير الأهلي أكثر من مجرد أداء جيد وانتصارات متتالية. فمن أهدافه المميزة العالقة في أذهان جماهير الأهلي، هدفه في شباك الترجى التونسى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2012.

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ويحرص وليد سليمان دائما، على إظهار الجانب الآخر من حياته خارج الملعب. وجاء أبرز تصريح له: أنا مش هسيب النادي الأهلي إلا لو الأهلي قاللي امشي .. أنا بحب النادي الأهلي وعملت كتير عشان أروح للنادي الأهلي.

