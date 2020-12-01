تحيا مصر ينشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، التي ستنطلق يوم 15 ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

اقرأ أيضًا..التعليم تعلن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول



تعقد الوزارة اختبارات تدريبية للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.