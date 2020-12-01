تسهيلا على المواطنين، أطلق موقع رئاسة الجمهورية التطبيق الخاص بالهواتف الذكية Android، لخلق طرق جديدة وسريعة للتواصل بين المواطن ومؤسسة الرئاسة. ولتحميل التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية:



1. فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل . 2. وفي خانة البحث نقوم بكتابة "رئاسة جمهورية مصر العربية" أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة Egyptian Presidency 3. ستظهر لنا نتائج البحث متضمنة في أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية، نقوم بالنقر على الأيقونة . 4. نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل . اقرأ أيضا: خضوع المعزول لـ قيد الإقامة الجبرية.. مرتضى منصور يمثُل خلال أيام أمام النيابة للتحقيق في مخالفات قانونية

5. بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل، وسنجد على سطح الهاتف برنامج "رئاسة جمهورية مصر العربية" موجود ضمن برامج الهاتف . 5. بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل، وسنجد على سطح الهاتف برنامج "رئاسة جمهورية مصر العربية" موجود ضمن برامج الهاتف . 6- ونقوم بالنقر على أيقونة "رئاسة جمهورية مصر العربية" سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج لنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق جديد على "آندرويد" طريق لوصول المواطن إلى الرئاسة .. اعرف كيفية تحميله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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