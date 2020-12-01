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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

91.jpg

الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

92.jpg

الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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الصحة توفر اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص داخل المحافظات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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