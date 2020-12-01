شيماء سيف تعلن إصابة زوجها بفيروس كورونا "صورة"

أعلنت الفنانة شيماء سيف، إصابة زوجها المنتج الفني محمد كارتر بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء له كي يمر من تلك الضائقة. نشرت سيف، عبر خاصية الصور المؤقته على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لهما وعلقت عليها: "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وماشاء فعل.. دعواتكم". اقرأ أيضًا..شيماء سيف تهنىء أيتن عامر بمناسبة عيد ميلادها



الجدير بالذكر، أن شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي.

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