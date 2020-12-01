- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن جميع قضاة مجلس الدولة متميزون فى أداء مهامهم، منذ نشأته عام 1946، وأن جميع العاملين به كانوا رجالًا أشداء حملوا الأمانة وسلموا المهام لبعضهم بعضا، وحافظوا على هذه الأمانة.
وأوضح أن عدد القضاة الآن بالمجلس 3 آلاف قاضٍ ينظرون قضايا 100 مليون مواطن، بقوة 6 الآف موظف، ويعتبر هذا العمل واجب وطنى عليهم يؤدونه بكل كفاءة وتمييز وانضباط والتزام بمواعيد محددة لتحقيق الإنجاز.
وأضاف حسام الدين، أن التجمع فى هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البرتوكولى، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتى لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عن من تم إنجازه فى عام قضائى واحد، من عدد القضايا والفتاوى التى صدرت خلال هذا العام.
وأشاد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بدور المجلس فى الطعون الانتخابية، سواء فى الانتخابات التكميلية ببعض الدوائر، أو انتخابات الشيوخ، أو النواب، لافتًا إلى صدور أحكام بعد صلاة الجمعة فى سابقة تعد الأولى من نوعها، وغيرها يوم الإجازات والعطلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الدولة يشيد بجهود القضاة فى نظر القضايا : حافظتم على الأمانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.