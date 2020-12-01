رئيس مجلس الدولة يشيد بجهود القضاة فى نظر القضايا : حافظتم على الأمانة

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل احتفالية مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، تحت عنوان"يوم الوفاء والإنجاز"، وذلك لتكريم أسماء القضاة ممن وافتهم المنية، خلال العام القضائى 2019-2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة.





وأكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن جميع قضاة مجلس الدولة متميزون فى أداء مهامهم، منذ نشأته عام 1946، وأن جميع العاملين به كانوا رجالًا أشداء حملوا الأمانة وسلموا المهام لبعضهم بعضا، وحافظوا على هذه الأمانة.

وأوضح أن عدد القضاة الآن بالمجلس 3 آلاف قاضٍ ينظرون قضايا 100 مليون مواطن، بقوة 6 الآف موظف، ويعتبر هذا العمل واجب وطنى عليهم يؤدونه بكل كفاءة وتمييز وانضباط والتزام بمواعيد محددة لتحقيق الإنجاز.

وأضاف حسام الدين، أن التجمع فى هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البرتوكولى، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتى لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عن من تم إنجازه فى عام قضائى واحد، من عدد القضايا والفتاوى التى صدرت خلال هذا العام.

وأشاد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بدور المجلس فى الطعون الانتخابية، سواء فى الانتخابات التكميلية ببعض الدوائر، أو انتخابات الشيوخ، أو النواب، لافتًا إلى صدور أحكام بعد صلاة الجمعة فى سابقة تعد الأولى من نوعها، وغيرها يوم الإجازات والعطلات.