سفير مصر بموزمبيق: مستمرون فى تطوير التعاون الاقتصادى مع إفريقيا

جدة - نرمين السيد - التقى حاتم الألفى سفير مصر فى موزمبيق، مع المهندس Agostinho Vuma رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام الموزمبيقى للمؤسسات الاقتصادية، وذلك فى إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية.





وأكد السفير، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، على التوجه المصرى نحو الاستمرار فى تطوير التعاون الاقتصادى مع مختلف دول القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة، ومن بينها موزمبيق، مع إعطاء أولوية للاستثمار بدول القارة فى مختلف المجالات وخاصة بقطاعى البنية الأساسية والتصنيع، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزمبيقية وهو ما عكسه قيام ممثلى عدد من الشركات الكبرى بزيارات عمل إلى موزمبيق.

فى هذا الإطار، اتفق السفير الألفى مع رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الاقتصادية على تعزيز التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادى فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى شهر يونيو 2019، وذلك على هامش زيارة الرئيس الموزمبيقى للقاهرة.

كما تطرق السفير المصرى إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية والموزمبيقية فى المعارض التجارية والصناعية التى تقام فى البلديّن، مشيراً إلى مشاركة شركات مصرية لأول مرة فى معرض FACIM التجارى والصناعى الدولى بمابوتو عام 2019، وضرورة النظر فى تنظيم زيارات مُتبادلة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار، وخلق شراكات عمل بين الجانبين، فضلاً عن دراسة العقبات التى تواجه تطوير التعاون المُشترك وإيجاد حلول لها، وبما يستهدف إعطاء دفعة للتبادل التجارى والاستثمارى بين الدولتيّن.

من جانبه، أعرب المسؤول الموزمبيقى عن استعداد الاتحاد لاستقبال رجال الأعمال المصريين فى بلاده وترتيب المقابلات اللازمة لهم، وكذا تقديم التسهيلات والمعلومات للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى موزمبيق، مضيفاً أن الاتحاد سيقوم خلال النصف الأول من العام القادم بتنظيم دورة جديدة من المؤتمر الدولى للقطاع الخاص الموزمبيقى، ومعربا عن أمله فى مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية فى هذا المؤتمر.