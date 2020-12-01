وأكد السفير، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، على التوجه المصرى نحو الاستمرار فى تطوير التعاون الاقتصادى مع مختلف دول القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة، ومن بينها موزمبيق، مع إعطاء أولوية للاستثمار بدول القارة فى مختلف المجالات وخاصة بقطاعى البنية الأساسية والتصنيع، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزمبيقية وهو ما عكسه قيام ممثلى عدد من الشركات الكبرى بزيارات عمل إلى موزمبيق.
فى هذا الإطار، اتفق السفير الألفى مع رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الاقتصادية على تعزيز التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادى فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى شهر يونيو 2019، وذلك على هامش زيارة الرئيس الموزمبيقى للقاهرة.
كما تطرق السفير المصرى إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية والموزمبيقية فى المعارض التجارية والصناعية التى تقام فى البلديّن، مشيراً إلى مشاركة شركات مصرية لأول مرة فى معرض FACIM التجارى والصناعى الدولى بمابوتو عام 2019، وضرورة النظر فى تنظيم زيارات مُتبادلة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار، وخلق شراكات عمل بين الجانبين، فضلاً عن دراسة العقبات التى تواجه تطوير التعاون المُشترك وإيجاد حلول لها، وبما يستهدف إعطاء دفعة للتبادل التجارى والاستثمارى بين الدولتيّن.
من جانبه، أعرب المسؤول الموزمبيقى عن استعداد الاتحاد لاستقبال رجال الأعمال المصريين فى بلاده وترتيب المقابلات اللازمة لهم، وكذا تقديم التسهيلات والمعلومات للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى موزمبيق، مضيفاً أن الاتحاد سيقوم خلال النصف الأول من العام القادم بتنظيم دورة جديدة من المؤتمر الدولى للقطاع الخاص الموزمبيقى، ومعربا عن أمله فى مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية فى هذا المؤتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بموزمبيق: مستمرون فى تطوير التعاون الاقتصادى مع إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.