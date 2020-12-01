جدة - نرمين السيد - تشمل الوجهات العربية والدولية: جوانزو، وواشنطن، وبيروت، والرياض، وبغداد، وأبوظبى، والدمام، ولندن، وباريس، وإسطنبول، ودبى، وميلانو، والشارقة، وجدة، والمدينة المنورة، والخرطوم، وعمان.
وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 7 رحلات إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، إلى جانب 5 رحلات شحن جوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. مصر للطيران تنقل 3 آلاف و800 راكب على متن 37 رحلة جوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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