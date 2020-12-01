غدًا.. مصر للطيران تنقل 3 آلاف و800 راكب على متن 37 رحلة جوية

جدة - نرمين السيد - تشمل الوجهات العربية والدولية: جوانزو، وواشنطن، وبيروت، والرياض، وبغداد، وأبوظبى، والدمام، ولندن، وباريس، وإسطنبول، ودبى، وميلانو، والشارقة، وجدة، والمدينة المنورة، والخرطوم، وعمان.

وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 7 رحلات إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، إلى جانب 5 رحلات شحن جوى.