أمين مجلس الشيوخ: برلمانيو مصر يتقاضون أقل مكافأة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأكد عتمان فى حديث للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب فى مصر هو أقل مكافأة يحصل عليها برلمانيون فى العالم.
وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ عن أن جلسة مجلس الشيوخ الماضية كانت المكافأة 200 جنيه فقط، وهناك من تبرع بها لبوفيه مجلس الشيوخ.
وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون من إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحا "أقل مكافأة فى العالم هى التى نحصل عليها طبقا لمكافآت كل النواب فى العالم".
كان المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال فى تصريحات صحفية إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب، بما فيها بند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة.
وأكد عثمان أنه لا تعارض أبدا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوها بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.
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